2019-04-09T15:41:50+03:00
Происшествия

Водитель погрузчика ответит за задавленную женщину в Саратове

Он не признает свою вину
Дарья Вострикова
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Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело по обвинению 38-летнего гражданина Республики Армения в несоблюдении ПДД, которое повлекло за собой смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, утром 12 февраля 2019 года мужчина чистил тротуар перед домом №51\57 на улице Вавилова в Саратове.

Он двигался задним ходом и наехал на 82-летнюю женщину, которая скончалась до приезда «скорой помощи».

Обвиняемый не признал свою вину, пояснив, что этого не исключает, но отметил, что у таких погрузчиков нет зеркал заднего вида, поэтому гражданку он не заметил. К тому же он думал, что рабочие, которые убирали снег, следили за движением населения на этом участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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