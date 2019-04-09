2019-04-09T15:04:59+03:00
Общество

В Саратовской области обнаружили некачественный спрей для животных

Реализация серии препарата приостановлена
Дарья Вострикова
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Чистотел зооспрей» (серия С308480618, срок годности до 06.2021) производства ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля перметрина», — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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