Фирма из Аркадакского района хранила зерно небезопасным образом
На нарушителя выписали протокол
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В феврале 2019 года выяснилось, что ООО Аркадакского района Саратовской области нарушило техрегламент Таможенного союза.
Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона, 200 тонн подсолнечника и 1 735 тонн пшеницы хранились в местах, не обеспечивающих безопасность и сохранность его потребительских свойств с нарушением требования к процессам и условиям хранения зерна.
На старшего мастера организации выписали протокол, а для устранения нарушений выданы предписания.
ИСТОЧНИК KP.RU