Фирма из Аркадакского района хранила зерно небезопасным образом

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-09T14:17:35+03:00

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В феврале 2019 года выяснилось, что ООО Аркадакского района Саратовской области нарушило техрегламент Таможенного союза.

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона, 200 тонн подсолнечника и 1 735 тонн пшеницы хранились в местах, не обеспечивающих безопасность и сохранность его потребительских свойств с нарушением требования к процессам и условиям хранения зерна.

На старшего мастера организации выписали протокол, а для устранения нарушений выданы предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU