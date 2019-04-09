2019-04-09T10:35:46+03:00
Недвижимость

Саратовским коммунальщикам передали 18 тракторов

Прошедшая зима показала техническую неготовность региона — заявил губернатор
Дарья Вострикова
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Мэр Саратова на фоне купленных областью тракторовМэр Саратова на фоне купленных областью тракторовФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 апреля, в парке-музее «Россия — моя история» коммунальщикам Саратова вручили ключи от 18 тракторов, закупленных за счет областного бюджета.

Ранее десять тракторов «Беларусь 82МК-1» передали Энгельсу, сегодня еще 18 — Саратову.

До 19 апреля в регион должны прийти еще 12, они достанутся облцентру.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Летом эта техника будет убирать мусор, поливать газоны, мыть и чистить дороги. Зимой тракторы будут чистить снег, наледь, загружать снег для вывоза на полигоны. Техника может работать в режиме температуры от -40 и до +40 градусов.

40 тракторов получат предприятия «Служба благоустройства города» и «Дорстрой».

- Сегодняшнее мероприятие — это начало большого процесса. Прошедшая зима показала, что мы технически не готовы и должны надеяться на себя, свои возможности и потенциал Саратовской области, только мобилизовав все силы, мы справимся, — сказал на церемонии вручения губернатор области Валерий Радаев.

Губернатор и трактора Фото: Дарья Вострикова

Губернатор и трактораФото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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