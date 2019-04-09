Директора МУПа Ртищева оштрафовали за неподходящие условия для исправительных работ
Подсобный рабочий был направлен на исправработы на полгода
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В Ртищеве Саратовской области прокуратура выявила нарушения при исправительных работах.
Проверка показала, что 46-летнего мужчину отправили на исправработы на полгода. У него при этом должны были удерживать 10% зарплаты.
Наказание гражданин отбывает в МУП «Водозабор» подсобным рабочим, однако на предприятии не провели специальную оценку условий труда.
В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении. Он был оштрафован на 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU