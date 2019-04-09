2019-04-09T09:15:50+03:00
Общество

Директора МУПа Ртищева оштрафовали за неподходящие условия для исправительных работ

Подсобный рабочий был направлен на исправработы на полгода
Екатерина Семенова
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В Ртищеве Саратовской области прокуратура выявила нарушения при исправительных работах.

Проверка показала, что 46-летнего мужчину отправили на исправработы на полгода. У него при этом должны были удерживать 10% зарплаты.

Наказание гражданин отбывает в МУП «Водозабор» подсобным рабочим, однако на предприятии не провели специальную оценку условий труда.

В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении. Он был оштрафован на 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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