2019-04-09T09:01:14+03:00
Происшествия

В Ртищеве собутыльники привязали мужчину к дереву и ограбили

Злоумышленники также угнали машину жертвы
Ольга Муравлёва
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Полиция Ртищева вчера, 8 апреля, нашли подозреваемых в грабеже у местного жителя.

- 61-летний мужчина пришел в полицию и рассказал, что ночью его ограбили двое неизвестных собутыльников, с которыми он пил в баре на улице Ильича. Они избили его в лесопосадках на улице Котовского, у воинской части, ремнем привязали к дереву, а после забрали телефон BQ-5059 Strike Power, золотую цепочку с крестиком, кольцо из того же драгметалла, печатку и наручные часы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Также злоумышленники угнали его Renault Logan, стоявший во дворе у дома.

Полиция задержала в Пензе 27-летнего рецидивиста и 17-летнего ранее не судимого парня и там же нашла машину жертвы.

В отношении них возбудили уголовное дело за грабеж и частично изъяли похищенное. Золото они сдали в ломбард.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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