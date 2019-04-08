2019-04-08T15:56:53+03:00
Общество

Качество воды на постоянном контроле «КВС»

В период снеготаяния работа усиливается
Екатерина Семенова
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С целью обеспечения потребителей чистой питьевой водой компания «Концессии водоснабжения — Саратов» осуществляет круглосуточный контроль качества ресурса согласно требованиям СанПиН, а также программам производственного контроля качества питьевой воды.

В период активного снеготаяния частота отбора проб с последующим проведением исследований (испытаний) и измерений увеличивается. Состав воды анализируется по 72 показателям: химическим, органолептическим, микробиологическим и паразитологическим. Специалисты осуществляют отбор проб каждый час. Ежедневно на водопроводных комплексах по этапам очистки воды в распределительной водопроводной сети города отбирается 800-900 проб, выполняется 1,5-2 тыс. исследований (испытаний) и измерений. Контроль качества питьевой воды производится также в 560 городских водоразборных колонках по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

Качество подаваемого потребителям ресурса соответствует нормативным санитарным и гигиеническим требованиям. В пределах нормы находятся показатели мутности, цветности, жесткости воды и др. Ознакомиться с санбюллетенем по качеству питьевой воды можно на сайте компании по ссылке: http://kvs-saratov.ru/services-grid/sanbyulleten-po-kachestvu-pitevoy-vody/ (данные обновляются еженедельно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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