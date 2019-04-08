2019-04-08T15:38:26+03:00
Происшествия

У гаражей в Энгельсе нашли труп молодой девушки

Пользователи соцсетей предположили, что это суицид
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе нашли труп молодой девушки. Фото из соцсетейВ Энгельсе нашли труп молодой девушки. Фото из соцсетей
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В Энгельсе прохожие увидели труп молодой девушки, накрытый простыней.

- Тело лежит в гаражах на улице Марины Расковой. Недалеко от места обнаружения находится Энгельсский механико-технологический техникум, — написал анонимный очевидец в группе «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Пользователь Саид Аразов высказал свою версию произошедшего: «Сначала сказали, что ночью там разборки были какие-то, кто-то орал что-то, утром нашли уже (труп — прим. ред), потом говорят, возможно, выпрыгнула с окна».

Местная жительница Анастасия Малофеева назвала этот случай суицидом, подписав, что это уже не первый случай, когда в том доме прыгают с балкона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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