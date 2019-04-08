В Саратове УК оштрафовали за затопленный дом
К этому привела плохая уборка крыши от снега и наледи
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В марте 2019 года прокуратура Фрунзенского района выяснила, что в доме №4а на улице Сакко и Ванцетти в Саратове затопило стены и лестницы подъездов из-за плохой работы УК «Добрый».
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, компания ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по уборке кровли от снега и наледи.
В отношении директора компании возбуждено дело об административном правонарушении.
Согласно решению мирового судьи, его обязали выплатить штраф в 25 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU