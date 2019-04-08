2019-04-08T12:06:35+03:00
Происшествия

Житель Пугачева продал арестованный за долги автомобиль

Он не отдавал более 100 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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На жителя Пугачева завели уголовное дело за продажу арестованного автомобиля.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина задолжал более 100 тыс. рублей ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

Гражданин знал о своем долге, но расплачиваться не торопился. Поэтому у него арестовали автомобиль Lada Kalina и отдали на ответственное хранение.

Однако следующая проверка показала, что машины у него нет. Выяснилось, что он продал легковушку, а деньги потратил на себя.

Сейчас следователи проводят дознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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