Житель Пугачева продал арестованный за долги автомобиль
Он не отдавал более 100 тыс. рублей
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На жителя Пугачева завели уголовное дело за продажу арестованного автомобиля.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина задолжал более 100 тыс. рублей ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».
Гражданин знал о своем долге, но расплачиваться не торопился. Поэтому у него арестовали автомобиль Lada Kalina и отдали на ответственное хранение.
Однако следующая проверка показала, что машины у него нет. Выяснилось, что он продал легковушку, а деньги потратил на себя.
Сейчас следователи проводят дознание.
ИСТОЧНИК KP.RU