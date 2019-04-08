Житель Пугачева охотился на утку, а подстрелил друга

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-08T13:10:45+03:00

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Следователи проводят проверку по факту гибели 33-летнего мужчины в Пугачевском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 6 апреля 2019 года, около 7:30, на берегу пруда, расположенного на расстоянии 10 км от села Жестянка Пугачевского района, четверо приятелей охотились на уток.

Один из них выстрелил в птицу, но угодил в голову 33-летнего приятеля.

От полученной травмы мужчина скончался на месте. Его друзья тут же сообщили в полицию.

Следователям предстоят выяснить обстоятельства происшествия и принять процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU