Житель Пугачева охотился на утку, а подстрелил друга
Следователи проводят проверку
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Следователи проводят проверку по факту гибели 33-летнего мужчины в Пугачевском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 6 апреля 2019 года, около 7:30, на берегу пруда, расположенного на расстоянии 10 км от села Жестянка Пугачевского района, четверо приятелей охотились на уток.
Один из них выстрелил в птицу, но угодил в голову 33-летнего приятеля.
От полученной травмы мужчина скончался на месте. Его друзья тут же сообщили в полицию.
Следователям предстоят выяснить обстоятельства происшествия и принять процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU