Саратовские спортсмены завоевали 11 медалей всероссийских соревнований по кобудо

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-08T09:32:45+03:00

В состязаниях приняли участие более 400 человек

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В субботу, 6 апреля, в Подольске прошел Кубок России, всероссийские соревнования и детские всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству кобудо.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, саратовские спортсмены из клубов «Кобра», «Будо» и «Викинг» завоевали 11 медалей — восемь бронзовых, две серебряных и одну золотую.

Всего в состязаниях приняли участие более 400 человек из 23 регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU