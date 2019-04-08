Саратовские спортсмены завоевали 11 медалей всероссийских соревнований по кобудо
В состязаниях приняли участие более 400 человек
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В субботу, 6 апреля, в Подольске прошел Кубок России, всероссийские соревнования и детские всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству кобудо.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, саратовские спортсмены из клубов «Кобра», «Будо» и «Викинг» завоевали 11 медалей — восемь бронзовых, две серебряных и одну золотую.
Всего в состязаниях приняли участие более 400 человек из 23 регионов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU