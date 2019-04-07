2019-04-07T15:42:58+03:00
Общество

Саратовцы боятся ездить в Ершов по разбитой трассе

По словам очевидцев, многим после этой поездки приходится менять колеса
Дарья Вострикова
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В группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» один из местных жителей пожаловался на трассу Саратов — Ершов.

По его словам, участок от Мокроуса до конечного пункта доставляет немало проблем водителям, многим приходится останавливаться на обочине, чтобы менять колеса.

Анонимный автор отметил, что ехать здесь можно только со скоростью 20 км/час.

Пользователь Альбина Сластухина написала в комментариях, что на этой трассе всегда были проблемы с проездом. Она не может приехать со своим грудным ребенком к родителям в Дергачи, так как боится, что малыш не выдержит эту поездку. Ее поддержала Маргарита Кожемякина.

Елен Каубасов добавил, что даже скорость 30 км/ч не помогла ему избежать замены двух колес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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