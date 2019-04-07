В Саратове выпиливают каштановую аллею

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-07T15:38:54+03:00

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Сегодня, 7 апреля, анонимный автор поделился в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» публикацией о выпиливании каштановой аллеи на территории САЗа — бывшего авиационного завода.

Местный житель приложил снимки происходящего и пояснил, что пара деревьев уже «спилена (опилена)», наготове автовышка, разносятся шумы пил.

Горожанин добавил, что высокие и раскидистые деревья были бы украшением для города и местных жителей, которые тут же написали в комментариях свои сомнения насчет законности процесса и посоветовали автору публикации обратиться в соответствующие инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU