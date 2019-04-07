2019-04-07T15:28:28+03:00
Общество

В Ровенском районе широко отметили «Наурыз — 2019»

Мероприятие собрало более 8 тыс. человек
Дарья Вострикова
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Вчера, 6 апреля, в поселке Ровное Саратовской области прошел национальный праздник весны «Наурыз-2019».

С 11:00 на центральную площадь села начали подтягиваться люди, которых набралось более 8 тыс. человек. Это жители районов региона, члены официальных делегаций из Республики Казахстан, а также общественные организации.

Мероприятие началось с приветственного слова заместителя председателя правительства Саратовской области Алексея Стрельникова. Он передал благодарности и поздравления от лица губернатора области Валерия Радаева и отметил, что такой праздник позволяет почувствовать единение всех наций и конфессий.

Яркие костюмы, танцы, традиционные песни не давали гостям праздника заскучать.

Окунуться в культуру казахского народа позволяли восемь юрт, украшенных национальным орнаментом, а также традиционное угощение этого народа — баурсаки, а также соревнование по поднятию барана.

Кроме того, на празднике выбрали «Мисс Наурыз — 2019». Первое место разделили между собой двое претенденток из Саратова и Ровенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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