«Сокол» выиграл матч у московского клуба «Строгино» со счетом 3:1
Сегодня днем, 6 апреля, саратовский футбольный клуб «Сокол» выиграл в домашнем матче против команды «Строгино» из Москвы со счетом 3:1.
Первый гол был забит Турсуновым из команды соперников на 47-й минуте. Однако наши не сдавались и уже через 31 минуту Илья Сериков забил ответный гол.
На 76-й минуте вместо Александра Перченока на поле выходит Игорь Бугаенко и на 88-й минуте забивает гол в ворота соперника, поддев мяч головой в дальний угол.
Последний гол саратовцев произошел на третьей добавленной минуте к основному полуторачасовому времени. Его также забивает Игорь Бугаенко.
Таким образом, саратовский «Сокол» выиграет игру у московского «Строгино» со счетом 3:1 в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018-2019.
Следующая игра у «Сокола» состоится 13 апреля с командой «Салют» из Белгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU