«Сокол» выиграл матч у московского клуба «Строгино» со счетом 3:1

СЕГОДНЯ 18:42 2019-04-06T18:45:43+03:00

Футболист Игорь Бугаенко забил два гола за саратовскую команду

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Сегодня днем, 6 апреля, саратовский футбольный клуб «Сокол» выиграл в домашнем матче против команды «Строгино» из Москвы со счетом 3:1.

Первый гол был забит Турсуновым из команды соперников на 47-й минуте. Однако наши не сдавались и уже через 31 минуту Илья Сериков забил ответный гол.

На 76-й минуте вместо Александра Перченока на поле выходит Игорь Бугаенко и на 88-й минуте забивает гол в ворота соперника, поддев мяч головой в дальний угол.

Последний гол саратовцев произошел на третьей добавленной минуте к основному полуторачасовому времени. Его также забивает Игорь Бугаенко.

Таким образом, саратовский «Сокол» выиграет игру у московского «Строгино» со счетом 3:1 в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018-2019.

Следующая игра у «Сокола» состоится 13 апреля с командой «Салют» из Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU