Новым спикером Саратовской облдумы станет Александр Романов

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-06T12:21:03+03:00

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На конференции ЕР проходящей сегодня, 6 апреля, в саратовском парке-музее «Россия — моя история» выбрали кандидата от партии «Единая Россия» на место председателя Саратовской областной думы. Им стал Александр Романов.

- Выборы проходили тайно. За Александра Романова проголосовали 149 делегатов конференции, а за Максима Шихалова — 23, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Напомним, были предложены две кандидатуры: руководителя фракции ЕР в облдуме и председателя регионального отделения пенсионного фонда Александра Романова и депутата облдумы и зампредседателя комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Максима Шихалова.

Протокол конференции отправлен в президиум генсовета партии. Там после утверждения его направят во фракцию ЕР в облдуме. Та уже проголосует за него на заседании облдумы.

Стоит отметить, что Романову гарантировано избрание спикером, поскольку в облдуме у представителей партии «Единая Россия» уверенное большинство.

Теперь Романову придется оставить должность председателя регионального Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU