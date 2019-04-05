Саратовские врачи назвали самые «депрессивные» профессии

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-05T15:56:01+03:00

Чаще всего этой болезни подвержены умные женщины

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Замужние женщины с высшим образованием чаще всего становятся жертвами депрессии. Об этом было заявлено на круглом столе в «КП-Саратов», посвященном Всемирному дню здоровья.

- Высокий интеллект является фактором, способствующим развитию депрессивного состояния. Менее образованные люди, менее склонны и к самоанализу, — отметила заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии» Эвелина Плято.

При этом, по словам врача-психотерапевта ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» Ольги Русиновой, тяжелее справиться с депрессией мужчинам — потому что они, в отличие от женщин, привыкли скрывать эмоции и не стремятся выговориться.

Также молодые люди зачастую не воспринимают проблему всерьез, пытаются отвлечься какими-то интересами, но в итоге загоняют депрессию все глубже, а попадают к специалистам с запущенной болезнью, в состоянии тревоги, тоски и отсутствия радости.

Городские жители подвержены депрессии чаще, чем сельские. Последних спасает свежий воздух, природа и много зелени, чего нет в городах.

По национальному признаку намного реже депрессии встречаются у жителей Испании и африканских стран — медики связывают это с обилием солнца.

В разрезе профессиональной деятельности самыми «депрессивными» являются специальности, связанные с общением с большим количеством людей — врачи, учителя, журналисты и продавцы. Сюда же относятся няни и сиделки, которые в работе видят много негатива и общаются с больными людьми. Специалисты выделяют такую группу людей, подверженных депрессии, как авиадиспетчеры и пилоты — это связано с сильнейшими психологическими стрессами.

- Депрессия часто встречается у лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Они чувствуют сильное давление социума и общественную нелюбовь, — рассказала Ольга Русинова.

Среди причин депрессии эксперты выделяют отсутствие работы, бедность, финансовые крахи. Но сильнее всего действует на людей, особенно, женщин — развод или расставание с любимым человеком.

В качестве профилактики и помощи больным депрессией Ольга Русинова посоветовала проявлять к близким побольше любви и душевного тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU