Два района Саратовской области приступили к подкормке озимых

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-05T18:28:20+03:00

Основной объем работ придется на 2-3 декаду апреля

Изменить размер текста: A A

Отдельные хозяйства в Пугачевском и Ртищевском районах Саратовской области уже приступили к подкормке озимых.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, речь идет об ООО «Агропродукт».

Всего хозяйства области планируют подкормить 280 гектаров озимых. Наибольшие площади в Пугачевском, Балашовском, Советском, Самойловском и Ртищевском районах.

Основной объем работ по подкормке озимых культур будет выполнен в течение 2-3 декады апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU