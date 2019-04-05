Два района Саратовской области приступили к подкормке озимых
Основной объем работ придется на 2-3 декаду апреля
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Отдельные хозяйства в Пугачевском и Ртищевском районах Саратовской области уже приступили к подкормке озимых.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, речь идет об ООО «Агропродукт».
Всего хозяйства области планируют подкормить 280 гектаров озимых. Наибольшие площади в Пугачевском, Балашовском, Советском, Самойловском и Ртищевском районах.
Основной объем работ по подкормке озимых культур будет выполнен в течение 2-3 декады апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU