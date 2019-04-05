2019-04-05T18:28:20+03:00
Общество

Два района Саратовской области приступили к подкормке озимых

Основной объем работ придется на 2-3 декаду апреля
Дарья Вострикова
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Отдельные хозяйства в Пугачевском и Ртищевском районах Саратовской области уже приступили к подкормке озимых.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, речь идет об ООО «Агропродукт».

Всего хозяйства области планируют подкормить 280 гектаров озимых. Наибольшие площади в Пугачевском, Балашовском, Советском, Самойловском и Ртищевском районах.

Основной объем работ по подкормке озимых культур будет выполнен в течение 2-3 декады апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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