Саратовцам рекомендовали слушать хорошую музыку для избавления от депрессии

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-05T12:50:54+03:00

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В Саратове сегодня, 5 апреля, обсудили депрессию: ее причины, способы профилактики и лечения. Круглый стол прошел в пресс-центре «КП-Саратов» в преддверии Всемирного дня здоровья.

В мероприятии приняли участие заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии» Эвелина Плято, региональный модератор тематической площадки «Здравоохранение» саратовского регионального отделения Общероссийского народного фронта Тимур Савинов, врачи-психотерапевты ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» Ольга Русинова и и Ирина Удовенко.

- Плохое настроение — это не депрессия. Это нормальная эмоциональная реакция человека на негативные события, — сразу подчеркнула Эвелина Плято.

Говорить о депрессии можно лишь после двух и более недель перманентно плохого настроения, чувства подавленности, снижения работоспособности, негативного восприятия себя и окружающих. При этом ученые всего мира в настоящее время отмечают тенденцию к росту депрессивных настроений у людей. Уже к 2020 году, по прогнозам, она займет второе место среди всех заболеваний по утрате работоспособности.

Депрессию подразделяют на три основных степени — легкая, умеренная и тяжелая. В первом случае, который встречается временами практически у каждого, человек может выйти из нее самостоятельно: физической культурой, прослушиванием хорошей музыки, походом в музей, творческими занятиями и т. д., то есть получением положительных эмоций. В других случаях обязательно необходимо вмешательство психотерапевтов и, при необходимости, медикаментозное лечение.

- Но любая депрессия при исполнении всех рекомендаций врача полностью излечима, — уверена Эвелина Плято. — Главное, не стеснятся обращаться к специалистам.

Тимур Савинов особо отметил, что в России в целом, и в Саратовской области, в частности, уделяется огромное внимание здравоохранению. В качестве примера он привел недавний визит министра здравоохранения Вероники Скворцовой, что свидетельствует, что Саратовская область одним из первых регионов готова к реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Он отметил, что жители области на себе почувствуют улучшение качества жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU