Под Саратовом освободившийся из тюрьмы мужчина обматерил полицейского

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-05T11:34:36+03:00

Они ехали на медосвидетельствование, но в один момент гражданин передумал

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Следователи Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 45-летнего жителя поселка Степное. Его подозревают в оскорблении полицейского при исполнении.

- Следствие считает, что 26 марта 2019 года мужчина в своем доме отмечал освобождение из мест лишения свободы. На следующий день пьяный кавалер решил проводить приятельницу до ее жилья. В этот момент его заметил участковый, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Правоохранитель предложил пройти гражданину медосвидетельствование, тот согласился. На автомобиле полиции они поехали в районную «скорую» помощь, однако по пути мужчина передумал проходить осмотр.

В присутствии сотрудников и посетителей медучреждения он обматерил стража порядка.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU