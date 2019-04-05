Под Саратовом освободившийся из тюрьмы мужчина обматерил полицейского
Следователи Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 45-летнего жителя поселка Степное. Его подозревают в оскорблении полицейского при исполнении.
- Следствие считает, что 26 марта 2019 года мужчина в своем доме отмечал освобождение из мест лишения свободы. На следующий день пьяный кавалер решил проводить приятельницу до ее жилья. В этот момент его заметил участковый, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Правоохранитель предложил пройти гражданину медосвидетельствование, тот согласился. На автомобиле полиции они поехали в районную «скорую» помощь, однако по пути мужчина передумал проходить осмотр.
В присутствии сотрудников и посетителей медучреждения он обматерил стража порядка.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU