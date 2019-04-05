Саратовский прыгун в воду взял бронзу первенства России

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-05T11:35:37+03:00

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Сегодня, 5 апреля, в Рузе проходит первенство России по прыжкам в воду среди юниоров.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, саратовский спортсмен Егор Строев при выступлении на метровом трамплине завоевал бронзовую медаль.

По итогам состязаний, которые продлятся до 7 апреля, будет сформирован состав сборной России для участия в первенстве Европы 2019 года и международных соревнованиях по прыжкам в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU