Саратовский прыгун в воду взял бронзу первенства России
Состязания проходят в Рузе
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Сегодня, 5 апреля, в Рузе проходит первенство России по прыжкам в воду среди юниоров.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, саратовский спортсмен Егор Строев при выступлении на метровом трамплине завоевал бронзовую медаль.
По итогам состязаний, которые продлятся до 7 апреля, будет сформирован состав сборной России для участия в первенстве Европы 2019 года и международных соревнованиях по прыжкам в воду.
ИСТОЧНИК KP.RU