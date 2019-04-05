Житель Маркса до смерти избил друга-зэка за плохое поведение
Суд признал виновным 33-летнего жителя Маркса в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что днем 24 декабря 2018 года мужчина пил спиртное со своим 31-летним знакомым, с которым он раньше сидел в тюрьме, в квартире одного из домов на проспекте Строителей в Марксе.
Ему не понравилось поведение гостя, поэтому гражданин дважды ударил его в лицо, после чего вывел с супругой пострадавшего на улицу, где тот потерял сознание.
Его госпитализировали в районную больницу, но от травм он скончался 25 декабря 2018 года.
Суд назначил жителю Маркса десять лет исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU