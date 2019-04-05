Житель Маркса до смерти избил друга-зэка за плохое поведение

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-05T11:04:58+03:00

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Суд признал виновным 33-летнего жителя Маркса в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что днем 24 декабря 2018 года мужчина пил спиртное со своим 31-летним знакомым, с которым он раньше сидел в тюрьме, в квартире одного из домов на проспекте Строителей в Марксе.

Ему не понравилось поведение гостя, поэтому гражданин дважды ударил его в лицо, после чего вывел с супругой пострадавшего на улицу, где тот потерял сознание.

Его госпитализировали в районную больницу, но от травм он скончался 25 декабря 2018 года.

Суд назначил жителю Маркса десять лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU