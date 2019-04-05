Саратовцы услышат мелодии весны
Мероприятие пройдет в Центральной городской библиотеке
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В будущее воскресенье, 7 апреля, саратовцы смогут услышать музыкальную программу «Мелодии весны».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие пройдет в 15:00 в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки.
Перед гостями выступят вокальный ансамбль «Вера, Надежда, Любовь» и вокально-оперная студия «Бельканто».
Услышать музыку можно будет бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU