2019-04-05T11:00:32+03:00
Общество

Саратовцы услышат мелодии весны

Мероприятие пройдет в Центральной городской библиотеке
Дарья Вострикова
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В будущее воскресенье, 7 апреля, саратовцы смогут услышать музыкальную программу «Мелодии весны».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие пройдет в 15:00 в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки.

Перед гостями выступят вокальный ансамбль «Вера, Надежда, Любовь» и вокально-оперная студия «Бельканто».

Услышать музыку можно будет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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