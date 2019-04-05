Регоператор и Российское экологическое общество договорились о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-05T10:58:10+03:00

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В Саратове состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Региональным оператором Саратовской области филиалом АО «Управление отходами» и Саратовским региональным отделением «Российское экологическое общество».

Подписание двухстороннего соглашения позволит организациям взаимодействовать в рамках исполнения Национального проекта «Экология», как основного фокуса государственной политики в природоохранной сфере. Планируется проведение совместных мероприятий, а также аналитической работы в части деятельности системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Совместная работа с Российским экологическим обществом — это шаг навстречу новым экологическим инициативам. Мы максимально открыты и все требования экологического законодательства выполняем добросовестно, в срок и в полном объеме, взаимодействуя со всеми надзорными органами региона. Общественные организации помогают не словом, а делом. Сейчас мы готовимся к важному проекту в Волжском районе Саратова, чтобы распространить данную практику повсеместно. И помощь экологов, общественников — это то, что может качественно улучшить работу отрасли, дать «новый взгляд» на существующие вопросы, — отметил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

Как отметил Регоператор, соглашение также поможет улучшить информационно-разъяснительную работу с населением в рамках подготовки к переходу на обособленный сбор коммунальных отходов. Регоператор совместно с Саратовским реготделением РЭО разработает дизайн контейнеров для пилотного проекта по раздельному сбору отходов в Волжском районе. Параллельно с практическими мероприятиями по установке контейнеров для раздельного сбора мусора, планируется проведение просветительских экоуроков в общеобразовательных учреждениях, интернатах и детских спортивно-оздоровительных летних лагерей Саратова и области.

ИСТОЧНИК KP.RU