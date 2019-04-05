2019-04-05T10:58:10+03:00
Недвижимость

Регоператор и Российское экологическое общество договорились о сотрудничестве

Будет разработан дизайн пластиковых контейнеров для раздельного сбора мусора
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратове состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Региональным оператором Саратовской области филиалом АО «Управление отходами» и Саратовским региональным отделением «Российское экологическое общество».

Подписание двухстороннего соглашения позволит организациям взаимодействовать в рамках исполнения Национального проекта «Экология», как основного фокуса государственной политики в природоохранной сфере. Планируется проведение совместных мероприятий, а также аналитической работы в части деятельности системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Совместная работа с Российским экологическим обществом — это шаг навстречу новым экологическим инициативам. Мы максимально открыты и все требования экологического законодательства выполняем добросовестно, в срок и в полном объеме, взаимодействуя со всеми надзорными органами региона. Общественные организации помогают не словом, а делом. Сейчас мы готовимся к важному проекту в Волжском районе Саратова, чтобы распространить данную практику повсеместно. И помощь экологов, общественников — это то, что может качественно улучшить работу отрасли, дать «новый взгляд» на существующие вопросы, — отметил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

Как отметил Регоператор, соглашение также поможет улучшить информационно-разъяснительную работу с населением в рамках подготовки к переходу на обособленный сбор коммунальных отходов. Регоператор совместно с Саратовским реготделением РЭО разработает дизайн контейнеров для пилотного проекта по раздельному сбору отходов в Волжском районе. Параллельно с практическими мероприятиями по установке контейнеров для раздельного сбора мусора, планируется проведение просветительских экоуроков в общеобразовательных учреждениях, интернатах и детских спортивно-оздоровительных летних лагерей Саратова и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Много не надо для продвижения вперед, нужно душевное отношение к своим людям
В Саратове двое мужчин угнали машину и сдали ее на металлолом
Саратовцам рекомендовали слушать хорошую музыку для избавления от депрессии
Юный паренек из Саратовской области обворовал дом на 33 тыс. рублей
В Заводском районе рецидивист оставил женщину без мобильного телефона
Лже-сотрудник «Радио Энерджи» выманил у жителей Саратовской области 153 тыс. рублей
Во время перестрелки в Саратове пострадал водитель фуры
Три района Саратовской области презентуют себя на Театральной площади
Саратовские медики платят по 100 тыс. рублей, чтобы не вернуться в село
К месту приземления Гагарина из Энгельса пустят праздничный маршрут
Под Саратовом освободившийся из тюрьмы мужчина обматерил полицейского
Саратовский прыгун в воду взял бронзу первенства России