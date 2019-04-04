2019-04-04T21:09:35+03:00
Общество

Панков о доме в Елшанке: Дом Володин сдаст, в этом уверены все

Депутат Госдумы призвал местные власти проконтролировать проведение коммуникаций
Екатерина Семенова
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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

Приезд Исаева в Елшанку на дом по благотворительному проекту Володина показал, что город и область вопросы по своим направлениям не решают. Тогда зачем приезжать? Конечно, жители понимают, дом Володин достроит. Он всегда подходит комплексно: и строит, и контролирует, и с жителями советуется. По-другому, считает, нельзя, ведь средства, что он находит на это — благотворительные. А вот мэр под телекамеру должен людям объяснить и проконтролировать подведение коммуникаций к дому. Вода, газ, электроэнергия и канализация — это обещания и обязанность Исаева. А там не то чтобы конь — мышь весенняя не валялась. А только после этого заниматься благоустройством. Правда, за счет федеральных средств, тоже привлеченных Володиным.

Поликлиника — объект совместной ответственности города и области. А там еще и проект не утвержден даже. А рассказывать строителям о графике, когда и что сдавать на доме, который Володин постоянно контролирует, напрасно. Или это попытка навредить? Вопрос, кому? Скорее всего, самому себе. Дом Володин сдаст, в этом уверены все. Не благодаря городу и области, а скорее всего, вопреки. А вот за свои обещания и город, и область пусть отвечают сами. Перед теми на кого они пальцем показывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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