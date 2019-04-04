В Саратове эвакуировали школу из-за распылившего газовый баллончик ученика
Директор учебного заведения сказала, что ничего серьезного не произошло
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В школе №86 Ленинского района Саратова случилось ЧП — ученик распылил газовый баллончик в коридоре, из-за этого находившихся в учебном заведении людей пришлось эвакуировать.
- Да, такое правда было, но ничего серьезного не произошло, — подтвердила Лариса Васильева, директор школы №86.
Пресс-служба мэрии Саратова комментировать ситуацию отказались.
Советник Минздрава Александр Колоколов сообщил «КП-Саратов», что в школу «скорую» никто не вызывал.
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ИСТОЧНИК KP.RU