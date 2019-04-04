В Саратове эвакуировали школу из-за распылившего газовый баллончик ученика

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-04T15:44:23+03:00

Директор учебного заведения сказала, что ничего серьезного не произошло

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В школе №86 Ленинского района Саратова случилось ЧП — ученик распылил газовый баллончик в коридоре, из-за этого находившихся в учебном заведении людей пришлось эвакуировать.

- Да, такое правда было, но ничего серьезного не произошло, — подтвердила Лариса Васильева, директор школы №86.

Пресс-служба мэрии Саратова комментировать ситуацию отказались.

Советник Минздрава Александр Колоколов сообщил «КП-Саратов», что в школу «скорую» никто не вызывал.

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ИСТОЧНИК KP.RU