В Саратове дети пробираются на спортзанятия через торговцев

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-04T14:30:22+03:00

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На заседании комиссии по спорту Саратовской областной ОПы 4 апреля общественник Никита Петров обратил внимание на вопросы функционирования дворца спорта — МУП «ФСК».

По его словам, тут постоянно проводятся ярмарки, торговля превратила спортивный объект в проходной двор. Он считает странным, что не хватает места для спорта, но есть для торговли.

Представитель Управления по физической культуре и спорту горадминистрации заявил, что трудно найти компромисс между спортом и мероприятиями, с помощью которых МУП получает средства на существование, но график проведения ярмарок всегда стараются согласовывать и находить компромисс.

Член ОПы Евгений Малявко заметил, что сама по себе форма МУПа устарела и действительно непонятно, зачем отдавать площадку под ярмарки. Важен антитеррористический вопрос и вопрос безопасности для здоровья детей.

- Сам видел, как дети пробираются на занятия, снуя между лотками, это неприемлемо, – заявил Малявко.

Он предложил, что возможно нужно поменять форму собственности здания, к примеру на автономное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU