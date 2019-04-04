В Саратове дети пробираются на спортзанятия через торговцев
На заседании комиссии по спорту Саратовской областной ОПы 4 апреля общественник Никита Петров обратил внимание на вопросы функционирования дворца спорта — МУП «ФСК».
По его словам, тут постоянно проводятся ярмарки, торговля превратила спортивный объект в проходной двор. Он считает странным, что не хватает места для спорта, но есть для торговли.
Представитель Управления по физической культуре и спорту горадминистрации заявил, что трудно найти компромисс между спортом и мероприятиями, с помощью которых МУП получает средства на существование, но график проведения ярмарок всегда стараются согласовывать и находить компромисс.
Член ОПы Евгений Малявко заметил, что сама по себе форма МУПа устарела и действительно непонятно, зачем отдавать площадку под ярмарки. Важен антитеррористический вопрос и вопрос безопасности для здоровья детей.
- Сам видел, как дети пробираются на занятия, снуя между лотками, это неприемлемо, – заявил Малявко.
Он предложил, что возможно нужно поменять форму собственности здания, к примеру на автономное учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU