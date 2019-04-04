В Пугачеве поймали торговцев опасной мукой и картофелем
Их привлекли к административной ответственности
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В марте 2019 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области провели рейд в Пугачеве.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мероприятие помогло выявить двух продавцов опасной еды. Выяснилось, что картофель из Ульяновской области и мукомольные изделия из Краснодарского края продавались без документов, подтверждающих фитосанитарное состояние груза.
Виновных граждан привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU