В Калининском районе двое мужчин украли 140 кг чермета

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-04T13:09:47+03:00

На них завели уголовное дело

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В отдел полиции Калининского района обратился 56-летний сотрудник одного из крестьянско-фермерских хозяйств села Невежкино.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в сентябре прошлого года неизвестные украли с территории хозяйства 140 кг лома черного металла.

По подозрению в краже задержали двух местных жителей в возрасте 21-26 лет.

Они сознались в содеянном, похищенное у них изъяли.

В отношении парней завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU