В Калининском районе двое мужчин украли 140 кг чермета
На них завели уголовное дело
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В отдел полиции Калининского района обратился 56-летний сотрудник одного из крестьянско-фермерских хозяйств села Невежкино.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в сентябре прошлого года неизвестные украли с территории хозяйства 140 кг лома черного металла.
По подозрению в краже задержали двух местных жителей в возрасте 21-26 лет.
Они сознались в содеянном, похищенное у них изъяли.
В отношении парней завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU