СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-03T16:31:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области умирает почти в два раза больше людей, чем рождается.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в Управлении по делам ЗАГС области.

Согласно данным, за февраль 2019 зарегистрировано 2742 покойников и 1674 новорожденных.

Тенденция продолжает ухудшаться:за первые два месяца этого года на 5912 унесенных жизней приходилось 3391 новых. Год назад этот мир увидели 3599 человек, а скончались 5588 людей. В общем смертность увеличилась на 5,8%, а рождаемость снизилась на 5,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU