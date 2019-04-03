2019-04-03T16:31:47+03:00
Общество

В Саратовской области умирает почти в два раза больше людей, чем рождается

Этот показатель увеличивается с каждым годом
Дарья Вострикова
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В Саратовской области умирает почти в два раза больше людей, чем рождается.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в Управлении по делам ЗАГС области.

Согласно данным, за февраль 2019 зарегистрировано 2742 покойников и 1674 новорожденных.

Тенденция продолжает ухудшаться:за первые два месяца этого года на 5912 унесенных жизней приходилось 3391 новых. Год назад этот мир увидели 3599 человек, а скончались 5588 людей. В общем смертность увеличилась на 5,8%, а рождаемость снизилась на 5,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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