В Саратовской области умирает почти в два раза больше людей, чем рождается
Этот показатель увеличивается с каждым годом
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В Саратовской области умирает почти в два раза больше людей, чем рождается.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в Управлении по делам ЗАГС области.
Согласно данным, за февраль 2019 зарегистрировано 2742 покойников и 1674 новорожденных.
Тенденция продолжает ухудшаться:за первые два месяца этого года на 5912 унесенных жизней приходилось 3391 новых. Год назад этот мир увидели 3599 человек, а скончались 5588 людей. В общем смертность увеличилась на 5,8%, а рождаемость снизилась на 5,7%.
ИСТОЧНИК KP.RU