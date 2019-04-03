За семь лет в Саратовской области расселят 369 аварийных домов
В Саратовской области губернатор Валерий Радаев подписал проект программы переселения граждан из аварийного жилья.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, с 2019-2025 годах планируется расселить все аварийные дома, которые были признаны таковыми в 2012-2017 годах.
В эту программу в Саратовской области вошли 369 домов. Общая их площадь составила 153 тыс. кв. м. Там проживают около 10 тыс. человек.
На программу предусмотрено финансирование в сумме 5,3 млрд рублей.
В рамках прошлой программы, которая была реализована в 2012-2017 годах, было переселено более 18 тыс. человек из 8,6 тыс. квартир в 762 многоэтажках.
ИСТОЧНИК KP.RU