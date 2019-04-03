За семь лет в Саратовской области расселят 369 аварийных домов

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-03T14:29:47+03:00

Более 10 тыс. человек продолжают жить в аварийных домах

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В Саратовской области губернатор Валерий Радаев подписал проект программы переселения граждан из аварийного жилья.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, с 2019-2025 годах планируется расселить все аварийные дома, которые были признаны таковыми в 2012-2017 годах.

В эту программу в Саратовской области вошли 369 домов. Общая их площадь составила 153 тыс. кв. м. Там проживают около 10 тыс. человек.

На программу предусмотрено финансирование в сумме 5,3 млрд рублей.

В рамках прошлой программы, которая была реализована в 2012-2017 годах, было переселено более 18 тыс. человек из 8,6 тыс. квартир в 762 многоэтажках.

ИСТОЧНИК KP.RU