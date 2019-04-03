Следователи выясняют причину гибели мужчины на пожаре в Ртищеве
Следователи начали проверку по факту гибели 57-летнего мужчины на пожаре в Ртищеве.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, 2 апреля около 21:00 местные жители заметили загоревшийся частный заброшенный дом.
Прибывшие пожарные устранили возгорание и обнаружили на полу тело мужчины. Его вынесли на улицу, однако помочь ему было невозможно, так как он скончался.
По предварительным данным, его смерть наступила из-за отравления продуктами горения.
В качестве основной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем во время курения.
Этот дом принадлежал матери погибшего. Тот не следил за зданием, поскольку вел асоциальный образ жизни, но иногда ночевал там, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины, а также пожарно-техническая экспертиза.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU