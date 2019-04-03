Следователи выясняют причину гибели мужчины на пожаре в Ртищеве

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-03T13:41:19+03:00

Он скончался в заброшенном доме

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Следователи начали проверку по факту гибели 57-летнего мужчины на пожаре в Ртищеве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, 2 апреля около 21:00 местные жители заметили загоревшийся частный заброшенный дом.

Прибывшие пожарные устранили возгорание и обнаружили на полу тело мужчины. Его вынесли на улицу, однако помочь ему было невозможно, так как он скончался.

По предварительным данным, его смерть наступила из-за отравления продуктами горения.

В качестве основной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем во время курения.

Этот дом принадлежал матери погибшего. Тот не следил за зданием, поскольку вел асоциальный образ жизни, но иногда ночевал там, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины, а также пожарно-техническая экспертиза.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU