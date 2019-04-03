Саратовцев стали чаще кусать дикие животные

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-03T13:39:47+03:00

В 2018 году за помощью медиков после укусов диких животных обратились 6 303 человека

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В 2018 году за помощью медиков после укусов диких животных обратились 6 303 человека, что до 5,3% больше, чем в 2017 году.

На уровне среднемноголетних значений от укусов диких животных пострадали 180 человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, Саратовская область это место с высоким риском заражения животных и людей бешенством, активные природные очаги которого имеются во всех районах области.

В основном переносчики — больные лисицы, енотовидные собаки.

Гражданам советуют не ловить диких животных, которые забежали в населенный пункт или подворья. Ведь заражение бешенством может привести к параличу дыхательных путей, а потом и смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU