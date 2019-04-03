В Саратове стало вдвое меньше неблагополучных семей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-03T11:42:12+03:00

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Сегодня, 3 апреля, на совещании при главе Саратова Михаиле Исаеве начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов и города Лариса Максина рассказала, как обстоят дела с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города.

По ее словам, стало на 45% меньше подростков, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа, по сравнению с 2008 годом.

За 2018 год на территории Саратова выявили 62 безнадзорных ребенка, 2 281 родитель привлечен к ответственности за неисполнение своих обязанностей.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по состоянию на 1 января комиссии города признали 308 семей находящимися в социально-опасном положении. Эта цифра стала вполовину меньше, по сравнению с 2008 годом.

Глава Саратова отметил, что нужно обратить внимание на контроль за активностью детей в интернете. По его словам, эксперты в этой области говорят, что нужно учиться мониторить сообщества, выявлять опасные случаи

ИСТОЧНИК KP.RU