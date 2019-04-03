Студенты архитектурно-строительного колледжа пройдут производственную практику в КВС

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-03T10:30:05+03:00

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В рамках сотрудничества между ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и Саратовским архитектурно-строительным колледжем состоялась встреча студентов третьего курса специальностей «Водоснабжение и водоотведение», «Монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» с заместителем директора компании «КВС» Михаилом Сычевым. Участники обсудили варианты прохождения производственной практики, а также возможности дальнейшего трудоустройства в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

- Практика на производстве интересна как студенту, так и работодателю. Мы готовы подставить плечо молодым специалистам, которые делают первые шаги в выбранной профессии. В ходе практической работы мы бы хотели выявить наиболее перспективных студентов, которые в будущем возможно станут нашими сотрудниками, — рассказал заместитель директора «КВС» Михаил Сычев. — Современное производство ориентируется не только на опыт предыдущих поколений, но и требует свежего взгляда молодых людей. Уже сейчас у студентов колледжа есть реальная возможность применить полученные знания на практике. Руководство компании также готово рассмотреть возможность целевого направления и обучения своих сотрудников в профильные вузы за счет работодателя.

Представитель колледжа Ирина Ильичева отметила, что выпускники учебного заведения трудятся в компании на разных должностях и у сегодняшних студентов также существует возможность прийти в компанию в качестве молодого специалиста.

В заключении встречи представитель ООО «КВС» ответил на вопросы, пригласил студентов на ознакомительную экскурсию.

ИСТОЧНИК KP.RU