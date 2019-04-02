Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли люди
Николай Панков, депутат ГД и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», написал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.
- Еще один вопрос, касающийся безопасности и благополучия граждан, попал в поле зрения Вячеслава Володина.
Вопрос серьезный и жизненный. Речь о «беспредельщиках» на дорогах. Именно тех, по вине которых гибнут добропорядочные люди и их близкие. Спикер Госдумы предложил ужесточить наказание для водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и совершили аварию. Тем более повлекшую гибель людей.
Поддерживаю идею Володина о необходимости приравнять такие общественно-опасные действия к умышленным убийствам. А как иначе, это убийство. Из-за таких вот «лихих» водителей гибнут дети, а порой и целые семьи... а это трагедия для всех.
И те, кто совершают такие безответственные действия, должны быть максимально наказаны.
Зная темп работы спикера, думаю эта инициатива будет рассмотрена уже в этой сессии.
ИСТОЧНИК KP.RU