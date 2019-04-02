В саратовских колониях началась подготовка к посадкам
В колониях Саратовской области ведется подготовка к весенней посевной кампании.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, сейчас закупаются семена, удобрения, средства химической защиты. Также приобретено более 40 тонн ГСМ.
Кроме этого, отремонтированы и восстановлены более десяти единиц сельхозтехники. По федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)» были приобретены две единицы новой сельскохозяйственной техники.
Всего учреждениям пенитенциарной системы Саратовской области принадлежат более 5 тыс. гектаров земель сельхозназначения. На 2 тыс. гектаров планируется высадить зерновые культуры, что на 20% превышает показатели прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU