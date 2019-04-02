Гендиректора УК в Саратове оштрафовали за оскорбление жильца
Он заплатит 15 тыс. рублей
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Во Фрунзенском районе Саратова генеральный директор УК «Импульс-М» оскорбил гражданина.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, это произошло 17 января в офисе компании.
Проверка показала, что руководитель УК во время приема граждан начал оскорбительно выражаться в адрес жителя дома в Мирном переулке.
- Он унизил честь и человеческое достоинство гражданина, — отметили в прокуратуре.
В отношении гендиректора УК было возбуждено административное дело. Мировой суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU