2019-04-02T08:28:05+03:00
Общество

Гендиректора УК в Саратове оштрафовали за оскорбление жильца

Он заплатит 15 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова генеральный директор УК «Импульс-М» оскорбил гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, это произошло 17 января в офисе компании.

Проверка показала, что руководитель УК во время приема граждан начал оскорбительно выражаться в адрес жителя дома в Мирном переулке.

- Он унизил честь и человеческое достоинство гражданина, — отметили в прокуратуре.

В отношении гендиректора УК было возбуждено административное дело. Мировой суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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