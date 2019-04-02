В «Триумф Молле» двое парней украли акустические колонки

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-02T08:24:47+03:00

Они продали их неизвестному за 2 тыс. рублей

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В полицию вчера днем, 1 апреля, обратился специалист по безопасности и рассказал, что вечером 13 марта кто-то из магазина в ТЦ «Триумф Молл» похитил две акустические колонки JBL за 6,1 тыс. рублей.

- Правоохранители установили, что преступление совершили 19 и 24-летний парни. Первый был уже судим за грабеж, второй — за кражу, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Злоумышленников доставили в отдел. Они признались в хищении техники и рассказали, что продали ее на 3-й Дачной неизвестному за 2 тыс. рублей.

Парням выписали подписку о невыезде и возбудили дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU