За неделю ОРВИ заболели 10021 житель Саратовской области
В регионе эпидемии не зарегистрировано
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За период с 25 по 31 марта ОРВИ заболели 10021 жителей Саратовской области, из которых 6688 — дети.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, показатель по населению находится ниже эпидпорога.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Саратовской области со 2 апреля 2019 года в медорганизациях, подведомственных министерству здравоохранения области перестанут проводитль ограничительные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU