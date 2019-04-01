За неделю ОРВИ заболели 10021 житель Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-01T15:47:39+03:00

В регионе эпидемии не зарегистрировано

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За период с 25 по 31 марта ОРВИ заболели 10021 жителей Саратовской области, из которых 6688 — дети.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, показатель по населению находится ниже эпидпорога.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Саратовской области со 2 апреля 2019 года в медорганизациях, подведомственных министерству здравоохранения области перестанут проводитль ограничительные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU