В Саратовской области нерадивые родители могли оставить детей без квартиры
Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения требований законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, при распоряжении средствами материнского капитала.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в 2016 года супружеская пара из села Елани Ртищевского района после рождения второго ребенка получила материнский капитал.
Супруги оформили нотариально соглашение, по которому в течение полугода после снятия обременения они должны оформить в общую собственность своих детей приобретенное жилье с определением долей по соглашению.
Выделенные деньги пара потратила на улучшение жилищных условий, они приобрели дом. Однако своих детей в возрасте девяти и пяти лет они в общую долевую собственность не оформили. Это могло в будущем причинить им ущерб во время совершения сделок с жильем.
Межрайонный прокурор направил в суд иск об обязании родителей зарегистрировать права детей на общую долевую собственность в помещении.
Пара выполнила это требование. Теперь каждому из членов семьи принадлежит четверть дома.
ИСТОЧНИК KP.RU