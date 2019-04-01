2019-04-01T11:41:42+03:00
Происшествия

В Саратовской области нерадивые родители могли оставить детей без квартиры

В ситуацию вмешалась прокуратура
Дарья Вострикова
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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения требований законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, при распоряжении средствами материнского капитала.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в 2016 года супружеская пара из села Елани Ртищевского района после рождения второго ребенка получила материнский капитал.

Супруги оформили нотариально соглашение, по которому в течение полугода после снятия обременения они должны оформить в общую собственность своих детей приобретенное жилье с определением долей по соглашению.

Выделенные деньги пара потратила на улучшение жилищных условий, они приобрели дом. Однако своих детей в возрасте девяти и пяти лет они в общую долевую собственность не оформили. Это могло в будущем причинить им ущерб во время совершения сделок с жильем.

Межрайонный прокурор направил в суд иск об обязании родителей зарегистрировать права детей на общую долевую собственность в помещении.

Пара выполнила это требование. Теперь каждому из членов семьи принадлежит четверть дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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