Педофил из Ртищево надругался над мальчиком и снял его на камеру
Перед судом предстанет 38-летний житель Ртищево за надругательство над ребенком, съемку его на камеру для изготовления порнографических материалов, а также их хранения.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 38-летний мужчина в августе 2016 года устроил разврат с мальчиком, которому еще не исполнилось 14 лет. Потом он сфтогографировал ребенка в полуобнаженном виде и сделал на основе снимков порнографические материалы. Готовую «клубничку» в ноябре 2016 года и в июле 2017 года педофил залил на сервер «Яндекс.Диск» своего почтового ящика, чтобы распространить их по интернету.
Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину.
Уголовное дело в отношении педофила направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU