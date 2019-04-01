Педофил из Ртищево надругался над мальчиком и снял его на камеру

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-01T09:52:33+03:00

Еще до начала следствия он признал свою вину

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Перед судом предстанет 38-летний житель Ртищево за надругательство над ребенком, съемку его на камеру для изготовления порнографических материалов, а также их хранения.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 38-летний мужчина в августе 2016 года устроил разврат с мальчиком, которому еще не исполнилось 14 лет. Потом он сфтогографировал ребенка в полуобнаженном виде и сделал на основе снимков порнографические материалы. Готовую «клубничку» в ноябре 2016 года и в июле 2017 года педофил залил на сервер «Яндекс.Диск» своего почтового ящика, чтобы распространить их по интернету.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину.

Уголовное дело в отношении педофила направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU