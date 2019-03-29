Ресторан отказал саратовцу в работе, потому что он мужчина

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-29T17:39:41+03:00

Один из ресторанов ООО Брудершафт-Л в Саратове. Фото соцсетей

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В Саратове мужчина подал в суд на ООО «Брудершафт-Л». Он потребовал компенсации за то, что ему отказали в приеме на работу.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, причиной для отказа стал пол гражданина.

Ранее организация разместила вакансию хостес, в обязанности которой является встреча гостей ресторана. При этом не были указаны требования к полу заявителя.

Гражданину Бадикову в Центре занятости, где он стоял на учете как безработный, выдали направление на данную вакансию. Однако в ресторане ему отказали, так как им была нужна только девушка.

Бадиков принес письменный отказ в Центр занятости, где ему пообещали провести разъяснительную беседу с администрацией заведения. Однако на работу мужчину все равно не взяли. После этого он обратился в суд.

- Действиями ответчика истцу причинены нравственные страдания, выраженные в чувстве обиды, правовой незащищенности, — говорится в решении Волжского суда, куда был подан иск на 50 тыс рублей компенсации морального вреда.

Волжский районный суд признал, что гражданин Бадиков подвергся дискриминации по половому признаку, однако сумму морального вреда определил в размере одной тыс. рублей.

Впоследствии Бадиков обратился в областной суд для пересмотра дела, не согласившись с таким решением, однако судебная коллегия 28 марта согласилась с выводами Волжского районного суда и оставила его в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU