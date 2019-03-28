Саратовские спасатели нашли в Волге тело утонушего дайвера

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-28T17:01:02+03:00

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Вчера вечером, 27 марта, водолазы начали искать в Волге у железнодорожного моста Энгельсского района утонувшего 30-летнего дайвера.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, по предварительным данным, он рыбачил со своим другом, нырнул в воду, а выплыть уже не смог.

После неудачных поисков его приятель обратился к спасателям.

Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения

Сегодня, 28 марта, после долгих поисков его тело обнаружили на дне реки. Мертвого мужчину подняли на поверхность и передали правоохранителям.

На месте работают следователи, полиция и сотрудники Облспаса.

Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения

Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU