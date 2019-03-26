Следователи разберутся, кто виноват в разрушении новостройки в Аткарске

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-26T17:35:13+03:00

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В Аткарске следователи организовали доследственную проверку по факту разрушения недавно возведенного многоэтажного дома.

- В доме на Транспортной улице, 88 в этом году предоставили жилье детям-сиротам. Однако асфальт там проваливается, крыльцо и лестницы в подвал просели. Кроме того, на территории валяется строительный мусор, а подъездная дорога оказалась ненадлежащей, что создает неудобства жильцам, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи изымут документы по дому, опросят жителей и строителей, возводивших здание, а также представителей власти, которые приняли и ввели объект в эксплуатацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU