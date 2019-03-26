В Саратове построят 28 транспортных развязок

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-26T15:44:45+03:00

По нормативам, к 2030 году на 1 тыс. человек будет приходиться 400 автомобилей

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На сегодняшнем заседании постоянной комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре, земельным ресурсам гордумы решили применять местные нормативы градостроительного проектирования Саратова.

В генеральном плане сказано, что в Кировском районе города построят Дворец водных видов спорта, а в Ленинском и Волжском — водные стадионы.

Согласно нормативам, на среднесрочную перспективу 2020 года на 1 тыс. человек приходится 330 легковых авто, а к 2030 — 400 автомобилей на 1 тыс. человек.

На 1 тыс. человек принимается 9-10 автобусов, 5-6 мопедов, 60-65 грузовиков.

Исходя из этих показателей, планируется строительство 28 транспортных развязок:

- район пересечения железнодорожного моста на улице Орджоникидзе у Фабричной улицы в Заводском районе;

- на пересечении улицы Весенняя, 6-го Соколовогорского проезда, улицы Усть-Курдюмской и Симбирской в Волжском районе;

- на проспекте 50 лет Октября в районе храма первоверховных апостолов Петра и Павла в Ленинском районе;

- в районе аэропорта Центральный в Кировском районе;

- в районе пересечения улиц Елшанская и Буровая в Ленинском районе;

- в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Шехурдина;

- в районе пересечения улиц Топольчанская, академика Антонова, академика Семенова — граница Кировского и Ленинского районов;

- в районе пересечения Усть-Курдюмской и Прудовой улицы;

- в районе поселка Мирный в Кировском районе;

- в районе пересечения Политехнической улицы и Ново-Астраханского шоссе;

- Ново-Астраханское шоссе в районе пересечения с улицей Маркова;

- в 1,5 км съезда с саратовской кольцевой автомобильной дороги на Ново-Астраханском шоссе;

- на пересечении Московской и Лермонтова, набережной Космонавтов в Волжском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU