На двух участках реки Камелик под Саратовом взорвали лед
В области продолжаются противопаводковые мероприятия [фото, видео]
Фото областной службы спасения
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В Саратовской области продолжаются противопаводковые мероприятия.
- В Перелюбском районе взорвали лед на двух участках реки Камелик, — сообщил «КП-Саратов» в областной службе спасения.
Фото областной службы спасения
Один из участков находится в 300 м к востоку от хутора Кунакбаев. Второй — на северной окраине села Нижняя Покровка, выше от низководного моста.
Напомним, подрывы на льду необходимы для более легкого прохождения весеннего половодья и избежания подтоплений населенных пунктов.
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Взрыв на реке Камелик.Видео областной службы спасения
ИСТОЧНИК KP.RU