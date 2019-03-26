На двух участках реки Камелик под Саратовом взорвали лед

СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-26T14:10:47+03:00

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В Саратовской области продолжаются противопаводковые мероприятия.

- В Перелюбском районе взорвали лед на двух участках реки Камелик, — сообщил «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Фото областной службы спасения

Один из участков находится в 300 м к востоку от хутора Кунакбаев. Второй — на северной окраине села Нижняя Покровка, выше от низководного моста.

Напомним, подрывы на льду необходимы для более легкого прохождения весеннего половодья и избежания подтоплений населенных пунктов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/699356" frameborder="0"></iframe> Взрыв на реке Камелик.Видео областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU