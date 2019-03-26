В Аткарске пьяный водитель сбил ДПСника и сбежал
В Аткарске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Его подозревают в том, что он сбил инспектора ДПС при исполнении — ст. 318 УК РФ.
- Следствие считает, что вечером 11 марта пьяного мужчину за рулем легковушки остановили на одной из улиц города. Сотрудник ГИБДД подошел к автомобилю. Злоумышленник попытался скрыться и уехал, сбив с ног стража порядка, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Второй инспектор посадил раненого коллегу в машину и начал преследовать нарушителя. Его остановили и повязали.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU