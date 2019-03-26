В Аткарске пьяный водитель сбил ДПСника и сбежал

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-26T13:50:46+03:00

Ему грозит срок за применение насилия к полицейскому — ст. 318 УК РФ

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В Аткарске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Его подозревают в том, что он сбил инспектора ДПС при исполнении — ст. 318 УК РФ.

- Следствие считает, что вечером 11 марта пьяного мужчину за рулем легковушки остановили на одной из улиц города. Сотрудник ГИБДД подошел к автомобилю. Злоумышленник попытался скрыться и уехал, сбив с ног стража порядка, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Второй инспектор посадил раненого коллегу в машину и начал преследовать нарушителя. Его остановили и повязали.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU