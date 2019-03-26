2019-03-26T13:37:19+03:00
Происшествия

Лже-работник пенсионного фонда выманил у саратовчанки круглую сумму

Он предложил перевестись на электронное обслуживание
Дарья Вострикова
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В отдел полиции №4 Саратова с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя жительница облцентра.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда. Он предложил перевестись на электронное обслуживание, для чего были нужны банковские и паспортные данные женщины.

После того, как доверчивая пенсионерка все рассказала, с ее банковского счета списали более 19 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело.

Полиция напоминает, что при таких звонках не нужно спешить сообщать о себе всю информацию, а банковские данные и вовсе лучше держать при себе.

Стоит проверить, действительно ли с вами говорит тот человек, который представился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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